В первом бассейне было 1600м кубических воды, а во втором- 1215м кубических воды. Чтобы вычистить первый бассейн, из него насосом выкачивают 65м кубических воды в час. Чтобы заполнить второй бассейн, в него насосом вливают 45м ...

Математика

В первом бассейне было 1600м кубических воды, а во втором- 1215м кубических воды. Чтобы вычистить первый бассейн, из него насосом выкачивают 65м кубических воды в час. Чтобы заполнить второй бассейн, в него насосом вливают 45м кубических воды в час.Через сколько часов объём воды в бассейнах будет равным, если оба насоса будут работать одновременно?

Автор: Гость