В первом бассейне было 1600м кубических воды, а во втором- 1215м кубических воды. Чтобы вычистить первый бассейн, из него насосом выкачивают 65м кубических воды в час. Чтобы заполнить второй бассейн, в него насосом вливают 45м ...
Математика
В первом бассейне было 1600м кубических воды, а во втором- 1215м кубических воды. Чтобы вычистить первый бассейн, из него насосом выкачивают 65м кубических воды в час. Чтобы заполнить второй бассейн, в него насосом вливают 45м кубических воды в час.Через сколько часов объём воды в бассейнах будет равным, если оба насоса будут работать одновременно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х часов - искомое время. За это время из первого бассейна выльется 65х кубометров воды, а во второй наберётся 45х кубометров воды. Количество воды в бассейнах будет 1600-65х или 1215+45х кубометров. Составим и решим уравнение: 1600-65х=1215+45х 1600-1215=45х+65х 385=110х х=385:110 х=3,5 Ответ: объём воды в бассейнах будет равным через 3,5 часа.
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