Какие проблемы Некрасов поднимает в эпизодах произведения "Кому на Руси жить хорошо" (эпизоды: "Пролог", "Русь", "Веселая")? Что их объединяет? срооооооооочно
Литература
Какие проблемы Некрасов поднимает в эпизодах произведения "Кому на Руси жить хорошо" (эпизоды: "Пролог", "Русь", "Веселая")? Что их объединяет? срооооооооочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю,Некрасов хотел выдвинуть проблемы общества,о его потребностях.Он хотел показать,что из-за человеческих потребностей никому не жилось на Руси хорошо.Так же он показывает проблему человеческого несовершенства.Это мое мнение;)
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