Какие проблемы Некрасов поднимает в эпизодах произведения "Кому на Руси жить хорошо" (эпизоды: "Пролог", "Русь", "Веселая")? Что их объединяет? срооооооооочно

Литература

Какие проблемы Некрасов поднимает в эпизодах произведения "Кому на Руси жить хорошо" (эпизоды: "Пролог", "Русь", "Веселая")? Что их объединяет? срооооооооочно

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