написать сочинение на тему как работает водитель автобуса
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написать сочинение на тему как работает водитель автобуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не лёгкий труд водителя. подъём в 4 утра и до 12ночи. но работать надо.надо перевозить людей на работу. в школы .в детские сады .на учёбу студентов.вот и получается.что без водителей не обойтись. хоть труд тяжёлый и мало оплачиваемый .а работать надо. иначе наступит транспортный коллапс.
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