написать сочинение на тему как работает водитель автобуса

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написать сочинение на тему как работает водитель автобуса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не  лёгкий   труд   водителя.  подъём  в  4  утра и  до  12ночи.  но  работать   надо.надо  перевозить  людей  на  работу.  в  школы  .в детские  сады .на  учёбу  студентов.вот  и  получается.что  без  водителей  не  обойтись.  хоть  труд  тяжёлый и  мало  оплачиваемый .а работать  надо. иначе  наступит   транспортный  коллапс.
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