написать сочинение на тему как работает водитель автобуса

Гость: Гость:

не лёгкий труд водителя. подъём в 4 утра и до 12ночи. но работать надо.надо перевозить людей на работу. в школы .в детские сады .на учёбу студентов.вот и получается.что без водителей не обойтись. хоть труд тяжёлый и мало оплачиваемый .а работать надо. иначе наступит транспортный коллапс.