В двух коробках одинаковое количество фломастеров. Когда из первой коробки взяли 27 фломастеров, а из второй 17 фломастеров, то в первой коробке осталось в 2 раза фломастеров меньше, чем во второй. Сколько фломастеров было в ка...
Математика
В двух коробках одинаковое количество фломастеров. Когда из первой коробки взяли 27 фломастеров, а из второй 17 фломастеров, то в первой коробке осталось в 2 раза фломастеров меньше, чем во второй. Сколько фломастеров было в каждой коробке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - часть фломастеров,которые остались в 1 коробке,2х - во второй коробке 27 +х = 17 + 2х 2х - х = 27 - 17 х = 10 27 + 10 = 37 ( фл ). -было в каждой коробке Проверка: 27 + 10 = 17 + 10 + 10 37= 37
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