В двух коробках одинаковое количество фломастеров. Когда из первой коробки взяли 27 фломастеров, а из второй 17 фломастеров, то в первой коробке осталось в 2 раза фломастеров меньше, чем во второй. Сколько фломастеров было в ка...

Математика

В двух коробках одинаковое количество фломастеров. Когда из первой коробки взяли 27 фломастеров, а из второй 17 фломастеров, то в первой коробке осталось в 2 раза фломастеров меньше, чем во второй. Сколько фломастеров было в каждой коробке

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