В треугольнике АВС сторона АВ равна 5 см, сторона АС равна 13 см, сторона ВС равна 12 см. Найдите наименьшую высоту этого треугольника.
Геометрия
В треугольнике АВС сторона АВ равна 5 см, сторона АС равна 13 см, сторона ВС равна 12 см. Найдите наименьшую высоту этого треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по обратной теореме пифагора получается, что треугольник прямоугольный, где гипотенуза АС. Найдем площадь фигуры S= (АВ*ВС)/2 = 30 также S= (BH( высота к гипотенузе)*АС)/2 следовательно, наименьшая выоста равна 60/13
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