составь предложения со словом пассажирский

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составь предложения со словом пассажирский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завтра я с родителями полечу на пассажирском самолёте.
Гость:
Пассажирский состав отправлялся от перрона в назначенное время.
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