составь предложения со словом пассажирский
Русский язык
составь предложения со словом пассажирский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завтра я с родителями полечу на пассажирском самолёте.
Гость:
Пассажирский состав отправлялся от перрона в назначенное время.
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