Оьношение числа синих шариков к числу жёлтых равно 3:7.Какую часть числа всех шариков составляют жёлтые?Каких шариков больше и во сколько раз?
Математика
Оьношение числа синих шариков к числу жёлтых равно 3:7.Какую часть числа всех шариков составляют жёлтые?Каких шариков больше и во сколько раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
син.шар.-3 желт.шар.-7-?часть от всех-во ?ск больш.синих всего-?шар. 1)3+7=10(шар.)-всего 2)7/10(часть)-желт. от всех 3)7/3=2 1/3(раза)-во ск раз больше
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