Оьношение числа синих шариков к числу жёлтых равно 3:7.Какую часть числа всех шариков составляют жёлтые?Каких шариков больше и во сколько раз?

Математика

Оьношение числа синих шариков к числу жёлтых равно 3:7.Какую часть числа всех шариков составляют жёлтые?Каких шариков больше и во сколько раз?

Автор: Гость