первый поезд едет со скоростью 50 км/ч, второй поезд выехал через 3 часа со скоростью 80 км/ч. Через сколько часов второй поезд догонит первый?

Математика

первый поезд едет со скоростью 50 км/ч, второй поезд выехал через 3 часа со скоростью 80 км/ч. Через сколько часов второй поезд догонит первый?

Автор: Гость