первый поезд едет со скоростью 50 км/ч, второй поезд выехал через 3 часа со скоростью 80 км/ч. Через сколько часов второй поезд догонит первый?
Математика
первый поезд едет со скоростью 50 км/ч, второй поезд выехал через 3 часа со скоростью 80 км/ч. Через сколько часов второй поезд догонит первый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый поезд за 3 часа проехал 150 км. (50*3=150) Разница в скорости между поездами 30км./ч. (80-50=30) Пройденное расстояние делим на разницу в скорости: 150/30=5 Ответ: через 5 часов второй поезд догонит первый
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