Температура воздуха в комнате объемом 70 м3 была 280 К. После того, как протопили печь, температура поднялась до 296 К. Найдите работу воздуха при расширении, если давление постоянно и равно 100 кПа.

Физика

Температура воздуха в комнате объемом 70 м3 была 280 К. После того, как протопили печь, температура поднялась до 296 К. Найдите работу воздуха при расширении, если давление постоянно и равно 100 кПа.

Автор: Гость