Температура воздуха в комнате объемом 70 м3 была 280 К. После того, как протопили печь, температура поднялась до 296 К. Найдите работу воздуха при расширении, если давление постоянно и равно 100 кПа.
Физика
Температура воздуха в комнате объемом 70 м3 была 280 К. После того, как протопили печь, температура поднялась до 296 К. Найдите работу воздуха при расширении, если давление постоянно и равно 100 кПа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
работа при изобарическом процессе A=P*dV, где d - это дельта. dV=V2-V1. при изобарическом процессе V1/T1=V2/T2, по условию задачи V1=V, V2=V+dV. V/T1=(V+dV)/T2, отсюда dV=V*(T2-T1)/T1 и А=10^5*70*16/280=400кДж
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