  Каковы причины поражения княжеств Руси в борьбе с татаро-монгольским нашествием?

Обществознание
  Каковы причины поражения княжеств Руси в борьбе с татаро-монгольским нашествием?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к у Русь была раздроблена,княжесва воевали между собой и не смогла противостоять монголам.
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