разобрать слово по членам предложения.Зимой море замёрзло.решить
Русский язык
разобрать слово по членам предложения.Зимой море замёрзло.решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой(обстоятельство) море(подлежащее) замёрзло(сказуемое).
Гость:
обстоятельство-зимой ,подлежащее-море,сказуемое-замёрзло.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Геометрия
В треугольнике MNK угол N равен 120 градусов. Прямая NP перпендикулярна плоскости треугольнике MNK. Найдите MK, если MP = 4(корня из)5 , PK = 10 см...
Математика
цена билета ...р.пассажир отдал в кассу ...р. покупает ...билетов.сколько сдачи он должен получить?дополни условие и реши задачу
Физика
Температура воздуха в комнате объемом 70 м3 была 280 К. После того, как протопили печь, температура поднялась до 296 К. Найдите работу воздуха при ...