Две трети огорода прямоугольной формы-это 18 метров в длину и 7 метров в ширину занято огурцами. Какую площадь занимают огурцы?

Математика

Две трети огорода прямоугольной формы-это 18 метров в длину и 7 метров в ширину занято огурцами. Какую площадь занимают огурцы?

Автор: Гость