Две трети огорода прямоугольной формы-это 18 метров в длину и 7 метров в ширину занято огурцами. Какую площадь занимают огурцы?
Математика
Две трети огорода прямоугольной формы-это 18 метров в длину и 7 метров в ширину занято огурцами. Какую площадь занимают огурцы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18*7=126 кв.м.-занято огурцами.
Гость:
18 х 7= 126(м2) - занимают огурцы
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