площадь боковой поверхности цилиндра равна 14 П, а диаметр основания равен 2. Найдите высоту цилиндра
Геометрия
площадь боковой поверхности цилиндра равна 14 П, а диаметр основания равен 2. Найдите высоту цилиндра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(бок. поверхн.)=2пRH=14п R=d/2 d=2 R=2/2=1 H=S(бок. поверх.)/2пR H=14п/2*п*1=7 Ответ: H=7
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