напишите пожалуйста план рассказа Гоголя Шинель.
Литература
напишите пожалуйста план рассказа Гоголя Шинель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Появление на свет Акакия Акакиевича. 2.Башмачкин-мелкий чиновник. Отношение к нему коллег по службе. 3.Неожиданная неприятность. 4.Акакий Акакиевич ставит перед собой цель. 5.Осуществление мечты. 6.Смерть маленького человека.
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