напишите пожалуйста план рассказа Гоголя Шинель.

Гость: Гость:

1.Появление на свет Акакия Акакиевича. 2.Башмачкин-мелкий чиновник. Отношение к нему коллег по службе. 3.Неожиданная неприятность. 4.Акакий Акакиевич ставит перед собой цель. 5.Осуществление мечты. 6.Смерть маленького человека.