небольшое сообщение об основных средствах и методах профилактикисахарного диабета

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Проверяйтесь.Ежедневно проверяйте уровень глюкозы в крови,пеите больше воды.Ежедневно пейте не менее 2 литров воды,а если больны,или у вас повышен уровень глюкозы то больше.Следите за меню.Врачи запрещают при диабете рафинированый сахар,настаивая на употреблении хлеба,хлорьев макаронных изделий.Увеличте в своём меню потребление овощейи фруктов.Сладости, газированные напитки,десерты,фаст фуд ,копчёное и солёное ,по возможности исключите из рациона.Только в этом случае профилактика диабета будет эфективной. Занятия спортом,или любые физические нагрузки стоит переносить на менее жаркое время суток,лутше всего это делать утром или после 5 часов вечера.Ежедневно используйте возможность подвигаться.