в школе где учится Аня 400 учеников,докажи что хотя бы двое из них родились в один день года
Математика
в школе где учится Аня 400 учеников,докажи что хотя бы двое из них родились в один день года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в году всего 355-356 дней,а учеников 400.значит у кого-то день рождение будет в 1 день.
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