Напишите уравнение реакций, характеризующих свойства карбоната аммония:взаимодействие с кислотой, щелочью, солью и реакцию разложения. Первые 3 реакции запишите в ионной форме. помогите пожалуйста:*
Химия
Напишите уравнение реакций, характеризующих свойства карбоната аммония:взаимодействие с кислотой, щелочью, солью и реакцию разложения. Первые 3 реакции запишите в ионной форме. помогите пожалуйста:*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (NH4)2CO3 + 2HCl = 2NH4CL + CO2 + H2O 2NH4(+) + CO3(2-) + 2H(+) + 2Cl(-) = 2NH4(+) + 2Cl(-) + CO2 + H2O 2NH4(+) + CO3(2-) + 2H(+) = 2NH4(+) + CO2 + H2O 2. (NH4)2CO3 + 2NaOH = 2NH3 + 2H2O + Na2CO3 2NH4(+) + CO3(2-) + 2Na(+) + 2OH(-) = 2NH3 + 2H2O + 2Na(+) + CO3(2-) NH4(+) + 2OH(-) = 2NH3 + 2H2O 3. (NH4)2CO3 + CaCl2 = 2NH4Cl + CaCO3 2NH4(+) + CO3(2-) + Ca(2+) + 2Cl(-) = 2NH4(+) + 2Cl(-) + CaCO3 2NH4(+) + CO3(2-) + Ca(2+) = 2NH4(+) + CaCO3 4. (NH4)2CO3 = 2NH3 + CO2 + H2O
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