Напишите уравнение реакций, характеризующих свойства карбоната аммония:взаимодействие с кислотой, щелочью, солью и реакцию разложения. Первые 3 реакции запишите в ионной форме. помогите пожалуйста:*

Химия

Напишите уравнение реакций, характеризующих свойства карбоната аммония:взаимодействие с кислотой, щелочью, солью и реакцию разложения. Первые 3 реакции запишите в ионной форме. помогите пожалуйста:*

Автор: Гость