Акции фирмы в августе стоили 1000 р .В сентябре их стоимость повысилась на 30 р.Сколько процентов составляет 30 руб. от первоначальной стоимости?На сколько процентов повысилась цена акций?

Алгебра
Акции фирмы в августе стоили 1000 р .В сентябре их стоимость повысилась на 30 р.Сколько процентов составляет 30 руб. от первоначальной стоимости?На сколько процентов повысилась цена акций?
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Гость:
30/1000*100=3 процента
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