Акции фирмы в августе стоили 1000 р .В сентябре их стоимость повысилась на 30 р.Сколько процентов составляет 30 руб. от первоначальной стоимости?На сколько процентов повысилась цена акций?

Алгебра

Акции фирмы в августе стоили 1000 р .В сентябре их стоимость повысилась на 30 р.Сколько процентов составляет 30 руб. от первоначальной стоимости?На сколько процентов повысилась цена акций?

Автор: Гость