Решите неравенство: 1) 3-2(u-1) больше 8+u 2)5(u+2)+14 меньше 6-u
Математика
Решите неравенство: 1) 3-2(u-1) больше 8+u 2)5(u+2)+14 меньше 6-u
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Раскроем скобки 3-2*u+2>8+u Приведем подобные -3*u>3 u<-1 2) Раскроем скобки 5*u+10+14<6-u Приведем подобные 6*u<6-24 u<-3
Гость:
1) 3-2(u-1)>8+u 3-2u+2>8+u 3+2-8>u+2u -3>3u -1>u u<-1 2) 5(u+2)+14<6-u 5u+10+14<6-u 5u+u<6-10-14 6u<-18 u<-3
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