поезд прошел 346км,за 4 часа.За первый час он прошел84целых 5/8км это дробом.за вторую-76целых-6/11км,а за третью-89 целых3/8км.Вопрос:за сколько км поезд прошел за четвертый час?
Математика
поезд прошел 346км,за 4 часа.За первый час он прошел84целых 5/8км это дробом.за вторую-76целых-6/11км,а за третью-89 целых3/8км.Вопрос:за сколько км поезд прошел за четвертый час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/8*5=0,625+84=84,625 1/11*6=0,545+76=76,545 1/8*3=0,375+89=89,375 84,625+76,545+89,375=250,545 346-250,545=95,455 км.
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