поезд прошел 346км,за 4 часа.За первый час он прошел84целых 5/8км это дробом.за вторую-76целых-6/11км,а за третью-89 целых3/8км.Вопрос:за сколько км поезд прошел за четвертый час?

Математика

поезд прошел 346км,за 4 часа.За первый час он прошел84целых 5/8км это дробом.за вторую-76целых-6/11км,а за третью-89 целых3/8км.Вопрос:за сколько км поезд прошел за четвертый час?

Автор: Гость