участок земли огородили забором из щитов,длина каждого из которых 3 метра.сколько израсходовали таких щитов, если длина участка 100 метров, а ширина в 2 раза меньше длины?

Математика

участок земли огородили забором из щитов,длина каждого из которых 3 метра.сколько израсходовали таких щитов, если длина участка 100 метров, а ширина в 2 раза меньше длины?

Автор: Гость