участок земли огородили забором из щитов,длина каждого из которых 3 метра.сколько израсходовали таких щитов, если длина участка 100 метров, а ширина в 2 раза меньше длины?

Математика
участок земли огородили забором из щитов,длина каждого из которых 3 метра.сколько израсходовали таких щитов, если длина участка 100 метров, а ширина в 2 раза меньше длины?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) P участка = 100+100+100/2+100/2=300 2) 300/3=100 Ответ: 100 щитов  
Гость:
Определим (Р) - периметр участка (длину забора чтобы огородить участок) примем а=100 м - длина участка в=а/2=100/2=50 м - ширина участка тогда Р=2*(а+в)=2*(100+50)=300 м Количество щитов, чтобы огородить забор = Р/3=300/3=100 шт.  
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