Cпортсмену нужно преодалеть 100-метровую дистанцию.25м он пробег,преодолевая барьеры,45м проповз сквозь узкий тонель,другой путь нужно было пробежать,держа гантели.Сколько метров спортсмен пробег с гантелями?

Математика

Cпортсмену нужно преодалеть 100-метровую дистанцию.25м он пробег,преодолевая барьеры,45м проповз сквозь узкий тонель,другой путь нужно было пробежать,держа гантели.Сколько метров спортсмен пробег с гантелями?

Автор: Гость