Cпортсмену нужно преодалеть 100-метровую дистанцию.25м он пробег,преодолевая барьеры,45м проповз сквозь узкий тонель,другой путь нужно было пробежать,держа гантели.Сколько метров спортсмен пробег с гантелями?
Математика
Cпортсмену нужно преодалеть 100-метровую дистанцию.25м он пробег,преодолевая барьеры,45м проповз сквозь узкий тонель,другой путь нужно было пробежать,держа гантели.Сколько метров спортсмен пробег с гантелями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-25=75 75-45=30 30 метров спортсмен пробежал с гантелями
Гость:
100-(25+45)=100-70=30 Ответ: 30 метров
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