Школьник перемножал в столбик 2 трёхзначных числа ,одно из которых равнялось 607. Но он ошибся в вычислении и при умножении на 6 поместил последнюю цифру произведения под второй цифрой справа, а не под третьей , как положено. В...
Алгебра
Школьник перемножал в столбик 2 трёхзначных числа ,одно из которых равнялось 607. Но он ошибся в вычислении и при умножении на 6 поместил последнюю цифру произведения под второй цифрой справа, а не под третьей , как положено. В результате у него получилось число , которое меньше правильного результата на 482220. Какое число школьник умножал на 607? Только с решением решите пожалуйста!))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
607х-67х=482220 540х=482220 х=482220/540 х=893 - искомое число
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