Школьник перемножал в столбик 2 трёхзначных числа ,одно из которых равнялось 607. Но он ошибся в вычислении и при умножении на 6 поместил последнюю цифру произведения под второй цифрой справа, а не под третьей , как положено. В...

Алгебра

Школьник перемножал в столбик 2 трёхзначных числа ,одно из которых равнялось 607. Но он ошибся в вычислении и при умножении на 6 поместил последнюю цифру произведения под второй цифрой справа, а не под третьей , как положено. В результате у него получилось число , которое меньше правильного результата на 482220. Какое число школьник умножал на 607? Только с решением решите пожалуйста!))

Автор: Гость