между некоторыми цифрами 12345,не переставляя их,поставить знаки действий и,если нужно,скобки так,чтобы значение выражения стало равно:1)47; 2)80.

Математика
между некоторыми цифрами 12345,не переставляя их,поставить знаки действий и,если нужно,скобки так,чтобы значение выражения стало равно:1)47; 2)80.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первое пока думаю 12:3*4*5=80 
Гость:
(1+234)/5=47 12:3*4*5=80
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