В двух коробках одинаковое количество фломастеров. Когда из первой коробки взяли 27 фломастеров, то в первой коробке осталось в 2 раза фломастеров меньше, чем во второй. Сколько фломастеров было в каждой коробке?
Математика
В двух коробках одинаковое количество фломастеров. Когда из первой коробки взяли 27 фломастеров, то в первой коробке осталось в 2 раза фломастеров меньше, чем во второй. Сколько фломастеров было в каждой коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В коробках было поровну фломастеров. Когда взяли 27, то их стало наполовину меньше, значит 27 +27 = 54 (фл). в каждой коробке.
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