Изобразите на координатной прямой промежуток: а)x больше 3 б)x меньше или равен-1 в)x больше или равен -5 и x меньше или равен 2 г)0,5
Алгебра
Изобразите на координатной прямой промежуток: а)x больше 3 б)x меньше или равен-1 в)x больше или равен -5 и x меньше или равен 2 г)0,5
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