Сторона равностороннего треугольника равна а. Найдите отношение медианы этого треугольника к его стороне. помогите пожалуйста нужно подробное решение.
Геометрия
Сторона равностороннего треугольника равна а. Найдите отношение медианы этого треугольника к его стороне. помогите пожалуйста нужно подробное решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
эта медиана делит сторону А на пополам т.к в равностороннем треугольнике медиана проведенная к одной из сторон явл. и высотой и биссектрисой ответ: отношение 1/2 а
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