Найти количество вещества и массу азотной кислоты,требующей для нейтрализации 160 гр.гидроксида натрия
Химия
Найти количество вещества и массу азотной кислоты,требующей для нейтрализации 160 гр.гидроксида натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HNO3+NaOH = NaNO3 + H2O n(NaOH)=m/M=160/40=4 моль n(HNO3)=n(NaOH)=4 моль m(HNO3)=n*M=4*63=252 г Ответ: 4 моль, 252 г
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