Отношение двух чисел равно 2:3. Если к первому числу прибавить 10, то их отношение будет равно 4:5. Найдите эти числа. Решите плиз поскорее надо срочно первому лучшее решение!!!;)
Математика
Отношение двух чисел равно 2:3. Если к первому числу прибавить 10, то их отношение будет равно 4:5. Найдите эти числа. Решите плиз поскорее надо срочно первому лучшее решение!!!;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х/у=2/3 3х=2у (х+10)/у=4/5 5х+50=4у 2у=2,5х+25 3х=2,5х+25 0,5х=25 х=50 у=75
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