Отношение двух чисел равно 2:3. Если к первому числу прибавить 10, то их отношение будет равно 4:5. Найдите эти числа. Решите плиз поскорее надо срочно первому лучшее решение!!!;)

Математика

Отношение двух чисел равно 2:3. Если к первому числу прибавить 10, то их отношение будет равно 4:5. Найдите эти числа. Решите плиз поскорее надо срочно первому лучшее решение!!!;)

Автор: Гость