решить систему методом замены: {x/y+2y/x=3 {5x-y=6
Алгебра
решить систему методом замены: {x/y+2y/x=3 {5x-y=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х/у+2у/х=3 5х-у=6 у=5х-6 х/(5х-6)+2(5х-6)/х=3 х/(5х-6)+(10х-12)/х=3 x^2+(10x-12)(5x-6)=3x(5x-6) x^2+50x^2-60x-60x+72=15x^2-18x 36x^2-102x+72=0 6x^2-17x+12=0 x1=16/12=4/3=1цел 1/3 х2=18/12=3/2=1цел 1/2=1,5 у1=5*4/3-6=2/3 у2=5*1,5-6=1,5
Гость:
[latex]\frac{2y}{x} + \frac{x}{y}[/latex] = 3.5x-y=6 Решаем уравнение: 3х=4 Решаем уравнение: 2х=3 Решаем уравнение: 2y=3 Приводим подобные xy=0 [latex] х= 1\frac{1}{2} у= 1\frac{1}{2} х= 1\frac{1}{3} у= \frac{2}{3} [/latex]
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