в олимпиаде по математике участвовало 86 человек.мальчиков было на 12 больше,чем девочек.сколько мальчиков участвовало в олимпиаде?
Математика
в олимпиаде по математике участвовало 86 человек.мальчиков было на 12 больше,чем девочек.сколько мальчиков участвовало в олимпиаде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
девочек - х, мальчиков - 12+х х+12+х=86 2х=74 х=74/2 х=37 значит девочек было 37, тогда маличиков 37+12=49
Гость:
Предположим, что х - это количество девочек участвующих в олимпиаде, тогда (х+12) - это количество мальчиков участвующих в олимпиаде, также из условия задачи известно, что всего в олимпиаде по математике участвовало 86 человек согласно этим данным составим и решим уравнение: х+х+12=86 2х+12=86 2х=86-12 2х=74 х=74:2 х=37 (ч.) - девочки. х+12=37+12=49 (ч.) - мальчики. II способ: 1) 86-12=74 2) 74:2=37 (ч.) - девочки. 2) 37+12=49 (ч.) - мальчики. Ответ: 49 мальчиков участвовало в олимпиаде по математике. Проверка: 37+49=86 (ч.) - всего.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
придумать маленькую сказку о героях,которые живут в сказочной стране.В этой стране все время идет дождь.Какие герои там могут жить?
Химия
Найти количество вещества и массу азотной кислоты,требующей для нейтрализации 160 гр.гидроксида натрия
Математика
Отношение двух чисел равно 2:3. Если к первому числу прибавить 10, то их отношение будет равно 4:5. Найдите эти числа. Решите плиз поскорее надо ср...