Составить 5 предложений со словами: too; enough; (not) as...as.

Английский язык
Составить 5 предложений со словами: too; enough; (not) as...as.
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Автор: Гость
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Гость:
The book is interesting enough. People can take a bicycle,use it for as long as they want.
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