помогите пожалуйста сделать ко вторнику 1)Какова масса 20 молей ацетона С2Н2? 2)Сравнете массы тел, сделанных из олова и свинца, если они содержать равные количества вещества? 3)Сколько молекул содержится в 1 грамме углекислога...

Гость: Гость:

1)нужно молярную массу умножить на количество молей. 0,026кг\моль*20 моль=0,52кг 2)масса свинца больше. 3)Дано: m (CO2) = 1 г N авогадро = 6*10 в 23 степени (Это число постоянное) Найти: N мол - ? Решение: M (CO2) = 12+16*2 = 44 г/моль N = 1/44 * 6*10 в 23 степени = 0.136 * 10 в 23 степени молекул.