Пять маляров могли бы покрасить ограду вокруг ботанического сада за 8 дней.За сколько дней покрасят эту ограду 10 маляров, работающих с такой же производительностью?
Математика
Пять маляров могли бы покрасить ограду вокруг ботанического сада за 8 дней.За сколько дней покрасят эту ограду 10 маляров, работающих с такой же производительностью?
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5=8 10/5=2 8/2=4 Ответ 4 дня
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