Пять маляров могли бы покрасить ограду вокруг ботанического сада за 8 дней.За сколько дней покрасят эту ограду 10 маляров, работающих с такой же производительностью?

Математика

Пять маляров могли бы покрасить ограду вокруг ботанического сада за 8 дней.За сколько дней покрасят эту ограду 10 маляров, работающих с такой же производительностью?

Автор: Гость