Ледокол массой 5000 т, идущий с выключенным двигателем со с коростью 10 м/с наталкивется на неподвижную льдину и движет ее впереди себя. Скорость ледокола уменьшилась при этом на 2 м/c. Определите массу льдины. Сопротивлением в...

Физика

Ледокол массой 5000 т, идущий с выключенным двигателем со с коростью 10 м/с наталкивется на неподвижную льдину и движет ее впереди себя. Скорость ледокола уменьшилась при этом на 2 м/c. Определите массу льдины. Сопротивлением воды пренебречь.

Автор: Гость