Ледокол массой 5000 т, идущий с выключенным двигателем со с коростью 10 м/с наталкивется на неподвижную льдину и движет ее впереди себя. Скорость ледокола уменьшилась при этом на 2 м/c. Определите массу льдины. Сопротивлением в...

Физика
Ледокол массой 5000 т, идущий с выключенным двигателем со с коростью 10 м/с наталкивется на неподвижную льдину и движет ее впереди себя. Скорость ледокола уменьшилась при этом на 2 м/c. Определите массу льдины. Сопротивлением воды пренебречь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(корабля)*V(корабля)=(Mкорабля+Mльдины)*V(корабля 2) V- скорость 5000*10=(5000+x)*8 x=1250 тонн
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