Ледокол массой 5000 т, идущий с выключенным двигателем со с коростью 10 м/с наталкивется на неподвижную льдину и движет ее впереди себя. Скорость ледокола уменьшилась при этом на 2 м/c. Определите массу льдины. Сопротивлением в...
Физика
Ледокол массой 5000 т, идущий с выключенным двигателем со с коростью 10 м/с наталкивется на неподвижную льдину и движет ее впереди себя. Скорость ледокола уменьшилась при этом на 2 м/c. Определите массу льдины. Сопротивлением воды пренебречь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(корабля)*V(корабля)=(Mкорабля+Mльдины)*V(корабля 2) V- скорость 5000*10=(5000+x)*8 x=1250 тонн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
помогите пожалуйста сделать ко вторнику 1)Какова масса 20 молей ацетона С2Н2? 2)Сравнете массы тел, сделанных из олова и свинца, если они содержать...
Химия
Обчисліть об'єм і масу амоніаку за нормальних умов добутого з амоній сульфату кількістю речовини 0.5 моль.