какое количество вещества содержится в 39 г железа
Физика
какое количество вещества содержится в 39 г железа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кол-во в-ва=масса/молярную массу =39/55=0.7 моль
Гость:
n = m/M M (Fe) = 56 г/моль n (Fe) = 39 г/ 56 г/моль = 0,7 моль Ответ: 0,7 моль
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