НУЖНО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ!!!!!!!На автомобильной стоянке стоит 72 автомобиля, причем легковых автомобилей в 7 раз больше, чем грузовых. Сколько грузовых автомобилей на автостоянке?
Математика
НУЖНО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ!!!!!!!На автомобильной стоянке стоит 72 автомобиля, причем легковых автомобилей в 7 раз больше, чем грузовых. Сколько грузовых автомобилей на автостоянке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-груз 7х-лег х+7х=72 8х=72 х=9
Гость:
Возьмем за Х всего грузовых машин тогда 7*Х -это всего легковых машин х+7х=72 8х=72 х=9 это всего грузовых машин 7*9=63 это легковых машин ПРОВЕРКА 9+7*9=72 72=72 Задача РЕшена!
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