НУЖНО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ!!!!!!!На автомобильной стоянке стоит 72 автомобиля, причем легковых автомобилей в 7 раз больше, чем грузовых. Сколько грузовых автомобилей на автостоянке?

Математика

НУЖНО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ!!!!!!!На автомобильной стоянке стоит 72 автомобиля, причем легковых автомобилей в 7 раз больше, чем грузовых. Сколько грузовых автомобилей на автостоянке?

Автор: Гость