За 8 дней 12 лесорубов выполняют план ро лесозаготовке. Сколько лесорубов надо нанаять дополнительно ,чтобы за 6 дней перевыполнить план в 1.5 раза?

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Если план перевыполнить в 1,5 раза, то и времени потребуется в 1,5 раза больше, т.е. 8·1,5 = 12 дней. 12 лесорубов выполнят задание за 12 дней, чтобы выполнить его за 6 дней, т.е. в 2 раза быстрее, нужно, чтобы лесорубов было в 2 раза больше, т.е. 24 лесоруба. Значит, нужно дополнительно нанять 24 - 12 = 12 лесорубов. Ответ: 12 лесорубов.