Рассчитайте массу металла, который можно получить из 144 г оксида железа (II).
Химия
Рассчитайте массу металла, который можно получить из 144 г оксида железа (II).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 x моль 2FeO = 2Fe + O2 2 2 моль n=m/M M(FeO) = 56 + 16 = 72 г/моль n(FeO) = 144 г / 72 г/моль = 2 моль 2 = x 2 2 x = 2 n(Fe) = 2 моль m = n*M M(Fe) = 56 г/моль m(Fe) = 2 моль * 56 г/моль = 112 г Ответ: 112 г
Гость:
[latex]FeO+CO=Fe+CO_2[/latex] n(FeO)=n(Fe)=144/(56+16)=2 моль m(Fe)=2*56=112г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
продолжи ряд этих слов. 1) серебро, пшено, молоко........ 2) усталость, смелость..... 3) студенчество, молодежь.......
Математика
Алгебра
За 8 дней 12 лесорубов выполняют план ро лесозаготовке. Сколько лесорубов надо нанаять дополнительно ,чтобы за 6 дней перевыполнить план в 1.5 раза?
Русский язык