Рассчитайте массу металла, который можно получить из 144 г оксида железа (II).

Химия
Рассчитайте массу металла, который можно получить из 144 г оксида железа (II).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2         x моль 2FeO = 2Fe + O2 2          2 моль n=m/M M(FeO) = 56 + 16 = 72 г/моль n(FeO) = 144 г / 72 г/моль = 2 моль 2 = x 2    2 x = 2 n(Fe) = 2 моль m = n*M M(Fe) = 56 г/моль m(Fe) = 2 моль *  56 г/моль = 112 г Ответ: 112 г
Гость:
[latex]FeO+CO=Fe+CO_2[/latex] n(FeO)=n(Fe)=144/(56+16)=2 моль m(Fe)=2*56=112г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
продолжи ряд этих слов. 1) серебро, пшено, молоко........ 2) усталость, смелость..... 3) студенчество, молодежь.......
Ответить
Математика
цена товара понизилась с 57,5 рублей до 48,3 рубля.На сколько процентов понизилась цена товара?
Ответить
Алгебра
За 8 дней 12 лесорубов выполняют план ро лесозаготовке. Сколько лесорубов надо нанаять дополнительно ,чтобы за 6 дней перевыполнить план в 1.5 раза?
Ответить
Русский язык
помогите разобрать слово СЫЗНОВА по составу
Ответить
Математика
НУЖНО РЕШИТЬ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ!!!!!!!На автомобильной стоянке стоит 72 автомобиля, причем легковых автомобилей в 7 раз больше, чем грузовых. Скол...
Ответить