продолжи ряд этих слов. 1) серебро, пшено, молоко........ 2) усталость, смелость..... 3) студенчество, молодежь.......
Русский язык
продолжи ряд этих слов. 1) серебро, пшено, молоко........ 2) усталость, смелость..... 3) студенчество, молодежь.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1грибы 3молодость 2нарушение
Гость:
1. золото (ИС., ср.р., ед. ч.) 2. гордость ( суффикс "ость") 3. семья (социальная группа)
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