продолжи ряд этих слов. 1) серебро, пшено, молоко........ 2) усталость, смелость..... 3) студенчество, молодежь.......

Русский язык
продолжи ряд этих слов. 1) серебро, пшено, молоко........ 2) усталость, смелость..... 3) студенчество, молодежь.......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  1грибы  3молодость 2нарушение 
Гость:
1. золото (ИС., ср.р., ед. ч.) 2. гордость ( суффикс "ость") 3.  семья (социальная группа)
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