На солнышке грелись несколько кошек.У них вместе лап на 10 больше , чем ушей .Сколько кошек грелось на солнышке ?
Математика
На солнышке грелись несколько кошек.У них вместе лап на 10 больше , чем ушей .Сколько кошек грелось на солнышке ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
примем за у- кол-во кошек, за х- кол-во ушей у кошек тогда лап будет х+10 можно составить систему ур-ний у=х/2- у кошки 2 уха у=(х+10)/4 у кошки 4 лапы х/2=(х+10)/4 решаем, получаем х=10- кол-во ушей значит кошек 10/2=5 проверим по лапам (10+10)/4=5 ответ 5 кошек
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