Какой характер имеет река Ориноко? и каков режим реки Ориноко?

Гость: Гость:

В среднем и нижнем течении река равнинная, следовательно имеет спокойное течение, широкую пойму (называюмую в Ю. Америке льянос), обширную дельту, заболоченные берега Но в самых верховьях реки (поскольку она начинается в гористой местности на холмах Дельгадо) течение более быстрое, хотя затем течение быстро приобретает равнинный характер. режим:С приходом влажного экваториального воздуха и сезона дождей река разливается. В сухой период сильно мелеет.