Какой характер имеет река Ориноко? и каков режим реки Ориноко?

Українська література
Какой характер имеет река Ориноко? и каков режим реки Ориноко?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В среднем и нижнем течении река равнинная, следовательно имеет спокойное течение, широкую пойму (называюмую в Ю. Америке льянос), обширную дельту, заболоченные берега  Но в самых верховьях реки (поскольку она начинается в гористой местности на холмах Дельгадо) течение более быстрое, хотя затем течение быстро приобретает равнинный характер.  режим:С приходом влажного экваториального воздуха и сезона дождей река разливается. В сухой период сильно мелеет. 
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