ПОМОГИТЕ С СОЧИНЕНИЕМ НА ТЕМУ ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВОСПИТАННЫМ?

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Cочинение на тему " Что значит быть воспитанным? " Быть воспинанным,это хорошо! С самого рождения нас воспитывают родители,ещё совсем маленькими ,мы понимаем их взгляд,интонацию голоса,их настроение.И уже в те минуты жизни,начинаем реагировать и подражать им. Если малыш воспитывается в заботе,ласке,любви близких,то и он старается быть похожим на них.Когда ребёнолк вырастает,он сталкивается с многими проблемами в жизни.Бывают ситуации,где он сам должен выбирать выход из неё. В школе ответственность ложится на педагогов.Там уже мы получаем те знания и внимание,как к взрослому человеку.Здесь мы становимся ответственными за свои поступки,мнения,высказывания.Чем старше становишься,тем больше ответственности.Мы растём не только по физическим данным,но мы ещё растём и духовно.Уважение наше к тем людям,кто с нами всегда рядом,кто нас учит переростает в большее.Мы стараемся отплатить им своим уважением к ним.Дома стараемся быть вежливыми,заботливами.В школе учимся,стараемся достичь хороших результатов. Этим мы проявляем свою вопитанность. Если человек уступает место в транспорте,не васегда он может быть воспитанным. Заслужить уважение от родных и близких,друзей,уважение учителей,это трудно,но это доступно.Только воспитанный человек может полюбить этот мир,и самому отдаваться ему и его проблемам.