Загадка !!! Ты заходишь в комнату: в комнате на кровати лежит 2 песика, 4 котенка. Стоит жираф и 5 бегемотов. Летает 3 курицы и сидит 1 утка (маааленькая- маааленькая). Сколько ног в комнате?

Математика
Загадка !!! Ты заходишь в комнату: в комнате на кровати лежит 2 песика, 4 котенка. Стоит жираф и 5 бегемотов. Летает 3 курицы и сидит 1 утка (маааленькая- маааленькая). Сколько ног в комнате?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 ноги человека, но и есть маленькое сомнение, что у кровати не ноги, а 4 ножки))))   итого 6
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