Загадка !!! Ты заходишь в комнату: в комнате на кровати лежит 2 песика, 4 котенка. Стоит жираф и 5 бегемотов. Летает 3 курицы и сидит 1 утка (маааленькая- маааленькая). Сколько ног в комнате?

Математика

Загадка !!! Ты заходишь в комнату: в комнате на кровати лежит 2 песика, 4 котенка. Стоит жираф и 5 бегемотов. Летает 3 курицы и сидит 1 утка (маааленькая- маааленькая). Сколько ног в комнате?

Автор: Гость