Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 42км, одновременно навстречу друг другу вышли два лыжника. Первый шел со скоростью 9км/ч, а второй 12км/ч. Через сколько часов они встретились?

Математика

Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 42км, одновременно навстречу друг другу вышли два лыжника. Первый шел со скоростью 9км/ч, а второй 12км/ч. Через сколько часов они встретились?

Автор: Гость