Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 42км, одновременно навстречу друг другу вышли два лыжника. Первый шел со скоростью 9км/ч, а второй 12км/ч. Через сколько часов они встретились?
Математика
Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 42км, одновременно навстречу друг другу вышли два лыжника. Первый шел со скоростью 9км/ч, а второй 12км/ч. Через сколько часов они встретились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9+12=21(км/ч)-общая скорость 2 лыжников 2)42/21-2(ч)-встретятся лыжники
Гость:
12+9=21(км/ч)- скорость сближения 42:21=2(ч)-они встретятся
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