очень легко.наверное для вас.Каково значение пищеварения?

Биология
очень легко.наверное для вас.Каково значение пищеварения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пищеворение-переробатывает пищу
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