Назовите а) самое большое озеро на Земле б) самое глубокое озеро на Земле пожалуйста)))
Українська література
Назовите а) самое большое озеро на Земле б) самое глубокое озеро на Земле пожалуйста)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) каспийское море-озеро б)байкал
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