длина первого гаража прямоугольной формы 12 м ,ширина 8м.длина второго гаража в 3 раза меньше длины первого,а ширина-в 2 раза меньше,чем у первого.найди площадь второго гаража
Математика
длина первого гаража прямоугольной формы 12 м ,ширина 8м.длина второго гаража в 3 раза меньше длины первого,а ширина-в 2 раза меньше,чем у первого.найди площадь второго гаража
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12:3=4 (м)-длина второго гаража 2) 8:2=4 (м) - ширина второго гаража 3) 4*4=16(кв.м)- площадь второго гаража
Гость:
длина 2 гаража в три раза меньше, то есть 12:3=4 м ширина 2 гаража в 2 раза меньше, то есть 8:2=4 м S=4*4=16 м2
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