Мотоциклист ехал 3 ч со средней скоростью 60 км/ч и 2 ч со средней скоростью 70 км\ч. какое расстояни он проехал за всё это время? узнай среднею скорость его движения
Математика
Мотоциклист ехал 3 ч со средней скоростью 60 км/ч и 2 ч со средней скоростью 70 км\ч. какое расстояни он проехал за всё это время? узнай среднею скорость его движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60x3=180(kм)-за три часа 2)70x2=140(км)-за два часа 3)180+140=320(км)-за всё это время 4)3+2=5(ч)-всего 5)320/5=64(км)-средняя скорость
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