Мотоциклист ехал 3 ч со средней скоростью 60 км/ч и 2 ч со средней скоростью 70 км\ч. какое расстояни он проехал за всё это время? узнай среднею скорость его движения

Математика

Мотоциклист ехал 3 ч со средней скоростью 60 км/ч и 2 ч со средней скоростью 70 км\ч. какое расстояни он проехал за всё это время? узнай среднею скорость его движения

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