однокоренные слова с разным значением
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однокоренные слова с разным значением
Ответ(ы) на вопрос:
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Пар- Параход, Цвет-Цветок, Клуб- Клубок,Зад- Задок
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